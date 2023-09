Interview

vor 19 Min.

"Auf die Langlebigkeit der Bundesrepublik kann man mit gewissem Stolz blicken"

Plus Mit dem heutigen Tag ist die Bundesrepublik älter als Kaiserreich, Weimar und Drittes Reich zusammen. Der Historiker Eckart Conze erläutert die Gründe für diese Stabilität.

Von Alexander Michel Artikel anhören Shape

Herr Conze, die Menschen blicken gern auf persönliche Zeiträume zurück. Man gliedert sie und feiert Geburtstag oder goldene Hochzeit. Heute tritt für die Bundesrepublik so ein Datum ein: Mit dem heutigen Tag ist sie älter als Kaiserreich, Weimar und Drittes Reich zusammen. Was löst das bei Ihnen aus?

Eckart Conze: Dieses Datum ist zwar eigenwillig gesetzt, aber auch einleuchtend. Was hier erkennbar wird, ist eine ungewöhnliche Stabilität der politischen Verhältnisse. Das ist im jüngeren Erfahrungshorizont gerade der deutschen Geschichte wirklich außergewöhnlich und alles andere als selbstverständlich. Während das Kaiserreich von seiner Gründung 1871 bis zum Ende des Ersten Weltkriegs vergleichsweise lange existierte, fast fünf Jahrzehnte, war die aus der Revolution 1918 hervorgegangene Weimarer Republik politisch instabil und kurzlebig. Ihr folgte die NS-Diktatur, die, verbunden mit Gewalt und Verbrechen, im Zweiten Weltkrieg endete. Vor diesem Hintergrund stellen sich die Jahrzehnte seit 1949 nicht nur in der Wahrnehmung der Menschen, sondern auch objektiv ganz anders dar. Das ist Teil der immer wieder beschworenen Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Wir sehen heute im Unterschied zu früheren politischen Ordnungen Dauer, Kontinuität und Stabilität – und dies in einer freiheitlichen Demokratie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen