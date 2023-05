Interview

03:00 Uhr

Verteidigungsminister Pistorius: "Deutschland wird jede Hilfe leisten, die es kann"

Plus Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ist derzeit der beliebteste Politiker. Er erklärt, warum keiner daran zweifeln sollte, dass Deutschland die Ukraine nachhaltig unterstützt.

Von Michael Czygan

Herr Minister, Sie hatten angekündigt, Sie wollten in Hammelburg mit Soldatinnen und Soldaten ins Gespräch kommen. Was haben die Kameradinnen und Kameraden Ihnen mitgegeben?



Boris Pistorius: Überall, wo ich hinkomme, treffe ich auf Soldatinnen und Soldaten, die ihren Job verstehen, die gut ausgebildet sind, die hoch motiviert sind, die froh sind, wenn sie gut ausgestattet das tun können, wofür sie da sind.

War das Fehlen von technischem Gerät, von Waffen und Munition ein Thema?



Pistorius: Das ist immer ein Thema, gerade in diesen Zeiten. Wir haben viel Material an die Ukraine abgegeben. Dabei waren die Bestände vorher nicht so wie noch vor 20 oder 30 Jahren. Wir haben jetzt im Ministerium den Weg bereitet, um künftig bei der Beschaffung schneller zu werden. Wir haben entschieden, dass Systemlösungen, die am Markt vorhanden sind, den Vorzug bekommen vor Eigenentwicklungen, die zeit- und kostenaufwendig sind. Frühzeitig beziehen wir auch die Inspekteure von Heer, Marine und Luftwaffe in die Prozesse mit ein, damit wir immer genau wissen, was in der Praxis gebraucht wird. Wir sehen die Herausforderungen, wir legen die Schalter um. Das wird sich kurzfristig auch in der Truppe auswirken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen