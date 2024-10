Israel, Iran und der Libanon: Was ist die Hisbollah und wofür steht sie?

Seit dem 7. Oktober 2023 ist die Lage im seit langer Zeit schwelenden Nahost-Konflikt in der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon zunehmend eskaliert. Mittlerweile hat sich der Krieg im Gazastreifen ausgeweitet: In der Folge greift das Land des umstrittenen Staatschefs Benjamin Netanyahu zu harten Maßnahmen, am 1. Oktober 2024 begann Israel eine nach eigenen Angaben „kontrollierte Bodenoffensive“ im südlichen Teil des Libanon.

Bereits zuvor wurde nach gegenseitigen Attacken die nächste Stufe gezündet, als Israel nach Angaben der „International Crisis Group“ Dutzende von Hisbollah-Mitgliedern sowie Zivilisten tötete, indem offenbar Kommunikationsgeräte explodierten. In der Folge setzte die Hisbollah, wie zuvor, Raketen- und Drohnenattacken fort.

Wie die Hisbollah entstand und warum der Iran eine maßgebliche Rolle spielt

Dies ist die jüngste Abfolge einer vor langer Zeit in Gang gesetzten Spirale der Gewalt im Nahen Osten. Der Konflikt an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon ist stark mit der Hisbollah verknüpft, einer schiitischen Miliz und radikalen, politischen Bewegung. Die als „Partei Gottes“ bezeichnete Vereinigung wurde 1982 während des Libanesischen Bürgerkriegs gegründet, als Reaktion auf eine frühere israelische Invasion im Südlibanon. Das Hauptziel bestand darin, die dort anwesenden Truppen aus dem Libanon zu vertreiben. Nach mehreren Jahren Widerstand und 18 Jahren Besatzung durch Israel sollte dieses Unterfangen schließlich gelingen, als Israel sich im Jahr 2000 aus dem Libanon zurückzog.

Die Hisbollah wird tatkräftig vom Iran unterstützt, erhält zudem politische Rückendeckung von Syrien. Sie speist sich aus einer anti-israelischen Haltung und hat sich im Laufe der Jahre zu einer der stärksten politischen Kräfte im Libanon entwickelt. Der erlittene Verlust des langjährigen Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah gilt als enorme Schwächung der Terrororganisation.

Hisbollah im Libanon: Unterschiede und Nähe zur Hamas

Immer wieder kommt es zu bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen der Hisbollah und Israel, beispielsweise im letzten größeren Libanonkrieg im Jahr 2006. Dabei birgt die Auseinandersetzung zwischen der Hisbollah und Israel ein schreckliches Potenzial: Ein Flächenbrand, der den Iran und die USA miteinbeziehen würde, könnte den ganzen Libanon und auch Israel komplett verwüsten, fürchten Experten.

Die Verbindung zur palästinensischen Sache liegt übrigens in der gemeinsamen Opposition gegen den Staat Israel. Die Hisbollah sieht sich als Verbündeter der Palästinenser, insbesondere der Hamas, und unterstützt den Widerstand gegen die israelische Besatzung in den palästinensischen Gebieten.

Obwohl es zwischen den beiden Glaubensorganisationen ideologische Unterschiede gibt (die Hisbollah ist schiitisch, die Hamas sunnitisch), vereint sie somit der Kampf gegen Israel. Auch die israelische Bevölkerung ist mit der Angst vor Vergeltungsschlägen seitens Iran konfrontiert.

Hisbollah und der Widerstand: Warum es im Libanon und darüber hinaus Anhänger gibt

Wie das „Carnegie Middle East Center“ erläutert, erhält die Hisbollah finanzielle, militärische und auch logistische Unterstützung hauptsächlich vom Iran. Allerdings agiert die Organisation nicht nur auf politisch-militanter Ebene, sie stellt auch Abgeordnete im libanesischen Parlament und beeinflusst daher das innenpolitische Geschehen des krisengebeutelten Landes.

Dazu betreibt die Hisbollah im Libanon soziale Dienste wie Schulen, Krankenhäuser und andere Hilfsprogramme, was zur Popularität über die schiitischen Gebiete hinaus maßgeblich beitragen dürfte. Militärisch betrachtet gilt die Hisbollah als einer der mächtigsten Akteure im Nahen Osten, die offiziell keinem Staat unterstehen. Große Waffenarsenale und Raketen befinden sich in deren Besitz.

International wird die Hisbollah (Landesschreibweise Hezbollah) übrigens unterschiedlich bewertet: Westliche Staaten wie die USA und Israel betrachten sie als Terrororganisation,andere Länder als legitimen politischen Akteur. In der arabischen Welt hat sie insbesondere aufgrund des Widerstands gegen Israel mehrere Unterstützer.

Wie ist die Verbindung zwischen der Hisbollah und der libanesischen Armee?

Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des libanesischen Militärs erfuhr, hatte sich vor Beginn der israelischen Bodenoffensive die Armee aus den betroffenen, südlichen Gebieten zurückgezogen. Insgesamt ist die Landesverteidigung finanziell deutlich schwächer einzuordnen, als die angeblich aus bis zu 60.000 potenziellen Kämpfern bestehende Hisbollah: Der Libanon ist seit Jahren hoch verschuldet, ein Großteil der Bevölkerung lebt mittlerweile unter der Armutsgrenze. Mit der „Partei Gottes“ hat sich laut Spiegel über Jahrzehnte ein mächtiger „Staat im Staat“ entwickelt.

Die regulären, libanesischen Streitkräfte sind dagegen auch deshalb angeschlagen, weil die Ausrüstung veraltet ist und selbst Lebensmittel nicht mehr selbstverständlich sind, schildert die „United Nations Interim Force“ der Vereinten Nationen im Libanon.