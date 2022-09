Parlamentswahlen in Italien: Der lange Schatten Mussolinis

Von Julius Müller-Meiningen - vor 18 Min. Artikel anhören Shape

Wie kann es sein, dass Mussolini in Italien noch immer eine Rolle spielt? Wie lässt es sich erklären, dass nun eine Postfaschistin Premierministerin werden könnte? Eine persönliche Betrachtung.

An diesem Wochenende wird gewählt in Italien – und Benito Mussolini ist wieder in aller Munde. In den Buchhandlungen liegen Werke in den Vitrinen, die den "duce" und den italienischen Faschismus zum Thema haben. "Der lange Schatten des Faschismus", lautet denn auch der Titel eines der meist verkauften Bücher dieser Tage, sein Untertitel: "Warum Italien immer noch an Mussolini hängt". Ja, warum eigentlich? Und: Hört das nie auf?

