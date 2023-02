Den falschen Mann geküsst? Jill Biden erregt Aufsehen

War es wirklich ein Kuss auf den Mund oder sah es nur so aus? Kurz vor einer Rede ihres Mannes begrüßte First Lady Jill Biden den Second Gentleman Doug Emhoff und sorgte damit auf Aufsehen.

Kurz vor der Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Joe Biden am Dienstagabend in Washington sorgte die First Lady mit einem Kuss für Aufsehen. Denn der Kuss von Jill Biden galt nicht ihrem Ehemann, der bereits am Rednerpult stand, sondern Doug Emhoff, dem Mann der Vizepräsidentin Kamala Harris.

Küsste Jill Biden Doug Emhoff auf den Mund?

Die First Lady und der Second Gentleman küssten sich zur Begrüßung auf der Zuhörertribüne des US-Repräsentantenhauses – und zwar auf den Mund. Das sieht zumindest auf den TV-Bildern so aus. Ob die Optik der Kamera-Einstellung schuld war oder der Kuss tatsächlich auf dem Mund landete, war zunächst unklar. Der Clip der Szene verbreitete sich aber rasend schnell im Netz – und wurde sogleich zum Gegenstand wilder Spekulationen.

Das Boulevardblatt New York Post sprach von einem "seltsamen Kuss". Sie wandelte den Begriff "State of the Union" in "Smooch of the Union" um, was soviel bedeutet wie "Knutscher der Union". Der Fernsehsender Fox, der für seine kritische Berichterstattung über den Präsidenten bekannt ist, schrieb, Jill Biden und Emhoff hätten sich "auf die Lippen geküsst".