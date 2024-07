Die Frau, die sich was traut

Gut drei Wochen waren sie aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Beleidigungen und Verfehlungen, die Straftaten und Vorwürfe, für die Donald Trump seit Jahren berüchtigt ist. Bidens Alter, Bidens Rücktritt, der Attentatsversuch – Paukenschlag folgte auf Paukenschlag im amerikanischen Wahlkampf. Doch nun, da sich die Dinge sortieren und die Nominierung von Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin der Demokraten kaum mehr aufzuhalten ist, sind sie wieder da, die langen Listen mit Trumps Sünden. „Die Staatsanwältin wird den Fall gegen den Straftäter darlegen“, jubelt die demokratische Senatorin Elizabeth Warren und legt damit eine Rollenverteilung dar, die nun zur zentralen Erzählung der kommenden Wochen werden dürfte: Hier die Juristin, die für Recht und Gesetz eintritt. Dort der Mann, der sich nur an seine eigenen Regeln hält. Sie habe als Staatsanwältin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien mit Verbrechern aller Art zu tun gehabt, sagt Harris bei einem Auftritt in der Wahlkampfzentrale der Demokraten im US-Bundesstaat Delaware. „Verbrecher, die Frauen missbraucht, Betrüger, die Verbraucher abgezockt und Schwindler, die Regeln zu ihrem eigenen Vorteil gebrochen haben. Hört mir also zu, wenn ich sage, dass ich Typen wie Donald Trump kenne.“

Ob die demokratische Partei Joe Bidens Vorschlag folgt und statt seiner die 59-Jährige nominiert, entscheidet sich erst auf dem Parteitag vom 19. bis 22. August in Chicago. Doch zu nehmen ist ihr die Kandidatur kaum noch. Bereits jetzt haben etliche Delegierte angekündigt, ihre Stimme der Vizepräsidentin zu geben. Um zur Kandidatin gekürt zu werden, benötigt Harris etwas weniger als 2000 Delegiertenstimmen. Diese Hürde hat sie den Schätzungen verschiedener US-Medien zufolge schon erreicht. Wie groß die Kamala-Euphorie in der Partei und bei Unterstützern ist, zeigt zudem eine andere Zahl: Seit dem Rückzug ihres Chefs sammelte sie Spenden in Höhe von unglaublichen 81 Millionen US-Dollar in 24 Stunden - eine Rekordsumme. Tatsächlich scheint es, als sei den Demokraten ein regelrechter Befreiungsschlag geglückt. Und tatsächlich scheint Harris die Hauptrolle besser zu liegen als die Nebenrolle im Schatten Bidens. Thomas Jäger, US-Experte an der Universität Köln, formuliert es etwas weniger schmeichelhaft: „Generell gilt: Harris ist so profillos, dass sie sich neu präsentieren kann“, sagt er. Und das am besten schneller, als Trump seine Definition der Gegnerin unter das Wahlvolk bringen könne: die Quotenfrau, die unamerikanische Linke, die Notkandidatin.

Kamala Harris verkörpert den amerikanischen Traum

Der Rat ihrer Mutter, erzählte Harris einmal, habe stets gelautet: „Lass dir von den Leuten nicht sagen, wer du bist. Sag ihnen, wer du bist.“ Und so lässt ihr Team einen Hauch von Geschichte wehen, der ihr selbst und ihrer Kampagne Auftrieb verleiht: Sie könnte die erste Frau – eine schwarze noch dazu - sein, die es in das mächtigste Amt der Welt schafft. Es wäre nicht der erste historische Erfolg der Kalifornierin. 2020 wurde sie zur ersten schwarzen US-Vizepräsidentin, 2011 als erste Frau und erste Afroamerikanerin mit asiatischen Wurzeln Generalstaatsanwältin in Kalifornien. Der Kampf für Frauenrechte prägt seit Jahren ihre Arbeit und könnte auch bei der anstehenden Wahl vor allem jüngere Wählerinnen mobilisieren. „Sie wird das Recht auf Abtreibung thematisieren, das Trump am liebsten gar nicht ansprechen würde“, sagt Jäger. In dem unerbittlich geführten Streit steht die Mutter zweier Stieftöchter vehement für die Selbstbestimmung von Frauen ein.

Anders als Trump kann die Vizepräsidentin die Geschichte eines Lebens erzählen, das im Einwanderungsland USA viele teilen. Ihr Vater war aus Jamaika in die USA eingewandert, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter - eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin - kam aus Indien und lernte Harris‘ Vater in den 60er Jahren in den USA kennen. Die Eltern ließen sich später scheiden, die Mutter zog mit Kamala und deren Schwester Maya zunächst nach Kanada. Doch auch Indien sei ein wichtiger Teil ihres Lebens, sagt Harris selbst, sie kennt das Land ihrer Mutter aus unzähligen Besuchen. Harris engagierte sich in jungen Jahren in der Anti-Apartheid-Bewegung, studierte an der traditionell afroamerikanischen Howard Universität in Washington, später an der University of California.

In Rechtsfragen gilt sie als durchsetzungsstark

In ihren Jahren als kalifornische Justizministerin fiel sie durch eine bisweilen harte Law-and-Order-Politik auf, brachte Eltern ins Gefängnis, die die Schulpflicht ihrer Kinder missachteten. Ihre Erfahrung als Staatsanwältin kam Harris bei der Arbeit als Senatorin immer wieder zugute. Berühmt-berüchtigt wurde sie für ihre hartnäckige Fragestellung. Als klug, zielstrebig und konzentriert wird sie von Weggefährten beschrieben. Und doch konnte sie ihre Präsidentschaftsambitionen bislang nicht in die Tat umsetzen. 2020 scheiterte sie in den Vorwahlen, ihre Umfragewerte waren desaströs. Auch darum wird Harris bis heute von ihren Kritikern als Quotenfrau verunglimpft, die von Biden nur deshalb als Vize an Bord geholt worden war, weil sie die passende Hautfarbe und das passende Geschlecht habe. An persönliche Angriffe musste sie sich gewöhnen. Sexismus und Alltagsrassismus gehören zu ihrem Alltag.

Und doch hat sie einen ganz banalen, aber wichtigen Trumpf, den sie ausspielen kann: Sie ist weder Biden noch Trump. „Double haters“ heißen jene Wählerinnen und Wähler, die in den USA im aktuellen Wahlkampf eine große Gruppe bilden: Sie konnten weder mit dem einen noch mit dem anderen Kandidaten etwas anfangen.

Und was würde die Wahl von Harris für Deutschland und Europa bedeuten? „Harris würde die Außen- und Außenwirtschaftspolitik von Biden fortsetzen, möglicherweise mit größeren Anforderungen an die EU-Staaten und Deutschland“, glaubt Experte Thomas Jäger. „Denn ihr fehlt die lange Verbundenheit mit Europa.“ Der große Unterschied zu Trump sei, dass sie in der Nato eine wichtige Allianz sehe und die EU als Partner akzeptiere. „Die Konflikte mit China, Russland und Iran werden auch unter Harris auf die transatlantischen Beziehungen ausstrahlen und von den europäischen Staaten ein stärkeres geopolitisches Engagement verlangen, insbesondere die Fähigkeit, sich selbst verteidigen und Russland abschrecken zu können“, prophezeit der Experte.