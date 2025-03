Söder und Ex-Parteichef Gabriel drängen die SPD zur Wende in der Asylpolitik

Kurz vor Beginn der offiziellen Koalitionsverhandlungen gibt es Streit zwischen Union und SPD um die Migrationspolitik. Die potenziellen Partner liegen auf dem Weg zu der von Friedrich Merz angekündigten Asylwende offenbar noch weit auseinander. Laut Bild-Zeitung hat eine SPD-Arbeitsgruppe ein Konzept vorgelegt, das Teile des Sondierungspapiers wieder infrage stellt. Demnach sollen ausreisepflichtige Flüchtlinge doch nicht konsequenter abgeschoben werden. Es soll dabei um rund 200.000 Menschen gehen. Diese Forderung löst nicht nur Irritationen in CDU und CSU aus, sondern auch unter Sozialdemokraten.

Ein weiterer Streitpunkt sind die geplanten Zurückweisungen an der deutschen Grenze: Während die Union die Regierungen von Nachbarländern lediglich darüber informieren möchte, wenn Migranten dorthin zurückgeschickt werden, fordert die SPD, vorher die Einwilligung der angrenzenden Staaten einzuholen. Merz hatte sich immer wieder für einen scharfen Kurswechsel ausgesprochen. Aus dem Willy-Brandt-Haus hieß es allerdings, die Sozialdemokraten blieben hier bei ihrer Linie.

Dagegen regt sich aber selbst in den eigenen Reihen Widerstand: Der frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel warnte seine Partei davor, die Asylwende zu blockieren. „Das wäre ein großer Fehler der SPD“, sagte er unserer Redaktion und gab zu bedenken: „Ihre eigene Wählerschaft ist aufgrund der weltfremden Migrationspolitik in Scharen zur AfD übergelaufen.“

CSU-Chef Söder zur Migration: Es wird einen grundlegenden Richtungswechsel geben

Markus Söder macht auf Nachfrage ebenfalls eine klare Ansage an den möglichen Regierungspartner: „Die Sondierung gilt. Daran wird nichts geändert.“ Die Begrenzung der Migration sei das zentrale Wahlkampfversprechen der Union. „Es wird einen grundlegenden Richtungswechsel geben: Die illegale Migration muss begrenzt werden“, kündigte der CSU-Chef an. Dazu gehörten Zurückweisungen an der Grenze und Rückführungen auch nach Afghanistan und Syrien.

Icon Vergrößern Die Parteichefs der künftigen Koalitionspartner (von links): Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD). Foto: Kay Nietfeld, dpa Icon Schließen Schließen Die Parteichefs der künftigen Koalitionspartner (von links): Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil und Saskia Esken (beide SPD). Foto: Kay Nietfeld, dpa

Daniel Thym, einer der renommiertesten deutschen Migrationsexperten, fordert einen echten strategischen Kurswechsel, statt vermeintlich schneller Lösungen. „Die Vorstellung, man könnte dauerhaft – ich sage bewusst dauerhaft, kurzfristig mag es einen gewissen Effekt geben – die Migration durch Zurückweisungen steuern, ergibt keinen Sinn“, sagte er unserer Redaktion. Dafür gibt es gerade hier in Süddeutschland zu viele Schleichwege.“ Nachhaltig könne nur eine europäische Lösung sein. „Mein Eindruck ist, dass CDU und CSU nicht mehr an diese europäische Lösung glauben und nun mit der Brechstange den Hebel umlegen wollen.“

Icon Vergrößern Der renommierte Migrationsexperte Daniel Thym fordert einen echten strategischen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Foto: Oliver Berg, dpa Icon Schließen Schließen Der renommierte Migrationsexperte Daniel Thym fordert einen echten strategischen Kurswechsel in der Migrationspolitik. Foto: Oliver Berg, dpa

Der Schaden, der dadurch auf europäischer Ebene angerichtet werden könnte, sei hoch, fürchtet Thym. „Mein Wunsch für die Koalitionsverhandlungen wäre, dass die Zeit, die durch kurzfristige Maßnahmen erkauft werden kann, produktiv genutzt wird“, sagte er. „Dass es ein funktionierendes System gibt, wenn die nächste Migrationsbewegung losgeht. Das haben wir bisher nicht.“ Er selbst schlägt unter anderem vor, Asylverfahren zu entschlacken und somit schneller zu machen, sowie die Zusammenarbeit mit Herkunftsländern auszubauen. Auch eine tägliche Höchstgrenze für Asylanträge an den EU-Außengrenzen hält er für notwendig. „Länder wie Italien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, Polen sind schon seit Langem für eine restriktivere Asylpolitik, mit denen könnte man sich einigen“, ist der Experte sicher. „Dafür müssen sie aber eingebunden werden.“

Forderungen aus SPD-regierten Ländern nach härterer Asylpolitik

Auch aus SPD-regierten Ländern gibt es Forderungen nach einer härteren Linie: „Es muss in Deutschland grundsätzlich das Prinzip durchgesetzt werden: Wer kein Bleiberecht hat bei uns, muss wieder gehen“, sagte etwa Katrin Lange (SPD), Innenministerin von Brandenburg, unserer Redaktion. Sie sieht nun den Bund in der Pflicht. Hubert Aiwanger glaubt nicht an einen großen Wurf: „Ein bisschen was wird hoffentlich kommen, aber große Erwartungen habe ich nicht.“ Die SPD müsse sich endlich bewegen, fordert der Freie-Wähler-Chef, „sonst ruiniert sie unser Land“. Er hoffe, dass die SPD sich „erinnert, dass sie mal die Partei der kleinen Leute war, nicht der ideologischen Schickeria“.

Am Montag sollten die 16 Arbeitsgruppen von Union und SPD eigentlich ihre Ergebnisse vorlegen. Daraus soll dann der Koalitionsvertrag entstehen. Ob dieser Termin jedoch zu halten ist, ist fraglich.