Bei Entscheidungen über den eigenen Körper hat sich der Staat zurückzuhalten

Man kann den gesellschaftlichen Nutzen schon über das Selbstbestimmungsrecht des Individuums stellen.



Man möge es dann nur bitte nicht SPENDE nennen.



Was ich unfreiwillig abgeben muss, ist keine SPENDE auch wenn ich mich dem Zwang durch einen Widerspruch entziehen kann. (Anmerkung: ich habe seit 20 Jahren einen Organspendeausweis)



Konstruieren wir zur Veranschaulichung ein Beispiel: Der Staat braucht dringend Geld, über eine Erhöhung der Erbschaftssteuer ist schon viel diskutiert worden. Nun kommt man auf die Idee, dass in jedem Todesfall erst mal der Staat erbt und nur durch Widerspruch der Erben die sich dieser "Spende) entziehen könnten. Könnte man sich damit anfreunden?



Ich bin der Meinung, dass Transplantation von fremden Organen nur eine Übergangs"technologie" sein kann und sollte. Es ist von der Natur nicht vorgesehen, dass man Organe von Mensch zu Mensch tauscht, sonst ginge es problemloser. Das Unterdrücken der Abstoßungsreaktion des Körpers ist doch ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf.



Man sollte viel mehr Forschungsenergie und - mittel darauf verwenden, Organe aus eigenem Gewebe nachzüchten zu können, die dann eine solche nicht mehr hervorrufen. So lange aber das Geschäft mit den Fremdorganen blüht, wird das hintan stehen - so ähnlich wie bei den erneuerbaren Energien. Drohte nicht der Klimawandel - wäre da auch noch weniger geschehen als bislang, was immer noch nicht genug ist.





