Bodentruppen gegen die Hisbollah: Israel hat keine Wahl mehr

Geschichte wiederholt sich nicht. 2006 feierte die Hisbollah den Abzug der israelischen Armee aus dem Libanon noch als Triumph über den verhassten Judenstaat. Diesmal ist die Ausgangslage eine andere. Auch wenn die Terrormiliz nach dem Tod ihres Anführers Hassan Nasrallah noch unablässig Raketen auf Israel feuert, so ist sie doch erkennbar geschwächt. Ihre Kommunikation ist nachhaltig gestört, ihre neue Führung noch fragil und die israelische Armee um einiges entschlossener als damals. Mit dem Einmarsch von Bodentruppen verfolgt sie vor allem zwei Ziele: Die Hisbollah weiter ins Landesinnere zurückzudrängen und den Norden Israels wieder sicherer zu machen, wo seit fast einem Jahr ganze Dörfer leer stehen, weil ihre Bewohner vor dem Raketenhagel in Sicherheit gebracht und evakuiert werden mussten. Mit jedem Waffenlager, das israelische Soldaten jetzt ausheben, und jedem Kommandostützpunkt, den sie angreifen, wird die Hisbollah schwächer.

Seit einem Jahr steht Israel unter Dauerbeschuss

Eine große Bodenoffensive wie im Gazastreifen ist in den Planspielen des israelischen Generalstabes bisher nicht vorgesehen. Es handelt sich vor allem um einzelne, sehr gezielte Aktionen und Einsätze., die sich gegen die Hisbollah richten und nicht gegen libanesische Zivilisten. Dadurch ist weder die territoriale Integrität des Libanons in Gefahr, wie die notorisch israelfeindliche Uno schon klagt, noch wird die libanesische Armee in diesen Konflikt hineingezogen. Nach einem Jahr Dauerbeschuss aus dem Libanon allerdings hat Israel gar keine andere Wahl mehr als gegen die Hisbollah auch auf ihrem eigenen Terrain vorzugehen.