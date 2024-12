Das Fairness-Abkommen der Parteien ist reine Inszienierung

Ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf haben die großen Parteien also geschlossen. Man muss kein Pessimist sein, um dem gut gemeinten Pakt die Überlebensdauer der üblichen Neujahrsvorsätze zu bescheinigen. Viel zu aufgeladen ist die Stimmung, viel zu groß die Nervosität: Der Kanzlerpartei droht der Absturz, den Liberalen der Rausschmiss und auch in der Union merkt man langsam, dass sie ihre Siegessicherheit womöglich etwas herunterdimmen sollte. In einer Zeit, in der die Bindung der Wähler an Parteien abnimmt, können sich Stimmungen schnell ändern. Statt mit einem Fairness-Deal das Selbstverständliche zu inszenieren, sollten die Parteien auf Inhalte setzen.

Politischer Streit ist nicht per se schlecht

Denn lange nicht mehr waren die Profile und Schwerpunkte so klar voneinander abgrenzbar. Schuldenbremse, Migration, Klimaschutz – wer unsicher ist, wen er wählen soll, muss diesmal nicht im Kleingedruckten suchen. Es geht um echte Richtungsentscheidungen. Wie viel „Tünkram“ der Wahlkampf 2025 in einer solchen Situation verträgt, ist deshalb nicht mehr als eine Scheindebatte. Ohnehin ist politischer Streit nicht per se schlecht. Er wirkt nur dort lächerlich, wo er aufgesetzt wirkt - weil die vermeintlichen Gegner am Ende in einer gemeinsamen Koalition sitzen werden.