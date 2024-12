Das Thema Migration wird uns noch lange begleiten

Um vorherzusehen, dass das Thema Migration zu einem beherrschenden Inhalt des kurzen Wahlkampfes im kommenden Jahr wird, braucht es keine Glaskugel. Selbst SPD und Grüne haben inzwischen erkannt, dass viele Menschen im Land sich einen strikten Kurs wünschen. Tatsache ist, dass eine Gesellschaft Grenzen hat – auch, wenn es um Humanität geht. Wer das nicht akzeptiert, setzt nicht weniger als die politische Ordnung aufs Spiel. Und dennoch sei davor gewarnt, ausgerechnet beim Thema Flucht auf Extreme zu setzen. Genauso wenig wie Deutschland die halbe Welt retten kann, ist es redlich, aus parteitaktischen Gründen Deutschland zur Festung ausbauen zu wollen.

Das sind die Flüchtlingsströme auf der Welt, die auch Deutschland betreffen

Wie komplex die Lage ist, hat ausgerechnet der Sturz des Diktators Assad gezeigt. Während die einen syrische Flüchtlinge am liebsten sofort in den Flieger gesetzt hätten, mahnten Krankenhäuser und Unternehmer vor den Folgen für den Arbeitsmarkt. Viele von ihnen mögen keine Raketenwissenschaftler sein, doch sie arbeiten in systemrelevanten Branchen. Flüchtlingspolitik taugt eben leider nur selten für einfache Lösungen. Was sicher ist: Das Thema wird Deutschland noch über Jahrzehnte beschäftigen, dafür sorgen Kriege, Konflikte und ein massives Wohlstandsgefälle.