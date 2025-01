Habecks nächster Hammer – Kursgewinne mit Sozialabgaben belegen

Sehr guter Kommentar Frau Reichenauer und in der tat auf die Wahl der USA sehe ich es auch wie Sie, denen werden noch mehr als die Augen aufgehen und in zwei Jahren werden wir sehen was noch an Ihrem Vorsprung übrig bleibt. Ich möchte, dass wir in Deutschland noch Politische Vorschläge gemacht werden können, ob sie gut oder nicht so gut sind, kann ich nicht beurteilen, aber so schlecht ist der Vorschlag ja nicht, aber was die Kanzlerkandidaten der AFD von sich gibt ist echt der Oberhammer. Windräder werden unter Ihrer Führung verschwinden und Annäherung zu Putin? Da mache ich mir um Deutschland deutlich mehr Sorgen auch um unsere Nachfolgende Generationen die das alles ausbaden müssen. Für mich ist und bleibt die Demokratie ein wichtiger Bestandteil in Deutschland und der Umweltschutz um dem ich mir die meisten Sorgen mache für alle Menschen in der Globalen Welt!!