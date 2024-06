Haushaltsstreit der Ampel: Wo kein Wille ist, ist auch kein Weg

Also ich verstehe nicht ganz, warum das Zerbrechen dieser Koalition immer als Gefahr bezeichnet wird, dass kann man doch auch mal als Chance verstehen.



Der Bundeshaushalt ist tatsächlich eines der Wichtigsten To-Dos im Jahr. Schon im letzten Jahr kam da ja nur Murks zustande, den dann das Bundesverfassungsgericht in die Tonne befördert hat.



Und auch in diesem Jahr wird getrickst werden - nur das die Union nicht von Oliver Kahn gemeinten Bälle hat, die Regierung wieder vorzuführen.

Und so wird dann zusammengeschustert was nicht zusammenpasst. Am Ende wird wohl wieder bei der Infrastruktur in Deutschland gespart, aber für „Radwege in Peru“ und alles was damit umschrieben wird, wird weiter Geld aus dem Fenster geschleudert wie Abermilliarden für Hühnerställe in China.



Das endlich zu beenden, wäre eine echte Chance für unser Land

