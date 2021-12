Es hilft nichts: Die besonders ansteckende Virusvariante Omikron lässt sich ohne Kontaktbeschränkungen kaum aufhalten.

Wieder ist in der Corona-Pandemie ein Punkt erreicht, an dem an der weitgehenden Einschränkung von Kontakten kaum ein Weg vorbeiführt. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder werden an diesem Dienstag gemeinsam mit der Bundesregierung die Bevölkerung abermals auf harte Wochen und Monate einstimmen. Gleich nach Weihnachten dürften die Möglichkeiten für Veranstaltungen und private Treffen weiter reduziert werden. So manche Silvesterparty ist damit nicht mehr wie geplant möglich.

Wenn sich Omikron in Deutschland so rasend schnell durchsetzt wie in Großbritannien, würde nicht nur das Gesundheitssystem überlastet

Nötig macht das die besonders ansteckende Omikron-Variante des Coronavirus. Wenn diese sich in Deutschland so rasend schnell durchsetzt wie in Großbritannien oder Dänemark, würde nicht nur das Gesundheitssystem überlastet. Dann müssten auch viele Menschen in Quarantäne. Bei Energie- und Wasserversorgung, im Lebensmittelgewerbe, bei Polizei und Feuerwehr würde das Personal knapp. Was das bedeutet, mögen sich viele gar nicht ausmalen. Die Verantwortlichen in der Politik müssen es aber – und alles Vertretbare unternehmen, damit es so weit nicht kommt. Kontakte weiter zu reduzieren ist das Gebot der Stunde.

