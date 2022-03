Russland macht klar, dass es gar keinen Kompromiss will

Die Hoffnung, dass sich beim Treffen der Außenminister eine Lösung für den Krieg in der Ukraine anbahnt, hat sich in Luft aufgelöst. Moskau hat eine klare Antwort gegeben.

Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, lautet der berühmte Satz des preußischen Generals Carl von Clausewitz. Beim Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine in der Türkei wurde der Spruch in sein Gegenteil verkehrt: Die Diplomatie wurde zur Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.

Sergej Lawrow lehnt jede Form von Verhandlungen ab

Der russische Außenminister Lawrow lehnte alle Verhandlungen ab und verwies auf die ukrainisch-russischen Gespräche in Belarus – die bisher keinerlei Fortschritte gebracht haben.

Indirekt beantwortete er damit eine entscheidende Frage: Ist Moskau bereit, die Kämpfe einzustellen und mit der Ukraine eine Lösung zu suchen, oder sind Verhandlungen lediglich Feigenblätter einer russischen Politik, die nach wie vor auf eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld setzt? Lawrows Auftritt machte klar, dass Letzteres der Fall ist.

Der Kreml sucht eine Lösung mit militärischen Mitteln und hat deshalb kein Interesse an möglichen Kompromissen. Das wird sich wohl nur ändern, wenn der Angriff stecken bleibt oder die russische Wirtschaft kollabiert.

