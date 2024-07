Tödlicher Angriff ist ein Schlag ins Gesicht der Hamas

Der Iran gedemütigt, die Hamas und die Hisbollah schwer getroffen: Binnen weniger Stunden hat Israel seinen Feinden nicht nur gezeigt, wie gut informiert seine Geheimdienste sind und zu welchen Präzisionsschlägen es militärisch in der Lage ist. Die tödlichen Angriffe auf Hamas-Chef Ismail Hanijeh und Hisbollah-Vize Fuad Schukr könnten auch die Tektonik der Macht im Nahen Osten verändern.

Bisher inszenieren sich die Mullahs in Teheran, die den Judenstaat lieber heute als morgen von der Landkarte tilgen würden, gerne als Schutzmacht der verschiedenen Terrormilizen vom Gazastreifen über den Libanon bis in den Jemen. Entsprechend groß ist ihr Einfluss in der Region. Seit der Nacht zum Mittwoch allerdings wissen alle Verbündeten des iranischen Regimes, dass sie nicht einmal im Iran sicher sind. Die vermeintlich so mächtigen Revolutionsgarden waren nicht in der Lage, Hanijeh auf ihrem eigenen Territorium zu schützen.

Hanijeh war der strategische Kopf der Hamas

Die Verhandlungen über eine Befreiung weiterer Geiseln aus den Händen der Hamas wird das israelische Vorgehen nicht erleichtern. Hanijeh auszuschalten, einen der Hauptverantwortlichen für die Massaker vom 7. Oktober und im Iran bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten wie ein Staatsgast behandelt, stand auf Israels Liste des Unerledigten allerdings schon seit Monaten weit oben. Ihre Raketen werden Hamas und Hisbollah deshalb weiter auf das verhasste Nachbarland feuern – eine Hamas ohne ihren strategischen Kopf Hanijeh aber ist eine schwächere Hamas. Die Gefahr, dass die Lage zwischenzeitlich noch einmal eskaliert, ist nun zwar sehr real. Mit seinem Tod aber ist Israel dem Sieg über den palästinensischen Terror wieder einen Schritt näher gekommen.