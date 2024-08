Ukraine-Hilfe: Deutschland drückt sich nicht

Der Streit um die Ukraine-Hilfen ist so überflüssig wie der berühmte Kropf. Dass Finanzminister Christian Lindner sie in Absprache mit dem Kanzler deckelt und neue Ausgaben nur noch genehmigen will, wenn sie sich aus dem laufenden Haushalt finanzieren lassen, bedeutet ja nicht, dass deswegen weniger Geld nach Kiew fließt. Es kommt nur aus einer anderen Quelle - nämlich aus den Gewinnen, die das eingefrorene russische Vermögen bei westlichen Banken und Börsen abwirft. Bei einem Vermögen von knapp 300 Milliarden Dollar und einer konservativ gerechneten Rendite von sechs Prozent wären das fast 18 Milliarden Dollar jährlich. Dazu kommen noch die Hilfen, die die EU und eine Reihe von Staaten aus ihren eigenen Kassen überweisen - alles in allem rund 50 Milliarden Euro alleine in diesem Jahr. Das ist gelebte Solidarität und kein Verrat an einem leidenden Volk.

Nur die USA zahlen und liefern noch mehr

Der Vorwurf, Deutschland mache sich einen schlanken Fuß, ist jedenfalls reichlich überzogen. Seit dem russischen Überfall am 24. Februar 2022 hat die Bundesregierung der Ukraine humanitäre Hilfen, direkte Zahlungen und Waffen im Gesamtwert von 34 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und mehr als eine Million ukrainischer Flüchtlinge aufgenommen. Kein Land, die USA ausgenommen, leistet mehr. Und sollte sich die Auszahlung der „russischen“ Milliarden an die Ukraine aus bürokratischen oder juristischen Gründen verzögern, wird die Koalition einen Weg finden, diese Lücken kurzfristig mit zu schließen. Kanzler und Finanzminister mögen auf der Ausgabenbremse stehen - Putins in die Karten spielen aber werden sie sicher nicht.