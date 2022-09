Konflikt in Mali

vor 33 Min.

Putins Vasallen in der Sahara

Mittlerweile wehen russische Flaggen in der malischen Hauptstadt Bamako. Sie gehören zu den Verkaufsschlagern der Straßenhändler der Metropole.

Plus Mali setzt im Anti-Terror-Kampf auf Russland. In kaum einem anderen afrikanischen Land stößt die anti-westliche Propaganda momentan auf so fruchtbaren Boden.

Von Christian Putsch

Sein Zimmer ist karg eingerichtet. Eine kaputte Klimaanlage, Teppiche und ein Stapel Bücher. In der Ecke noch eine dünne Matratze. Auf ihr liegt der Imam Ibrahim, ein stattlicher Mann mit einem blauen Umhang. Den Blick am abblätternden Putz der Decke, die Gedanken bei den Schüssen, den vielen Toten. Und der Frage, warum er überlebt hat. Warum die Soldaten ihn verschont haben.

