Aus dem Alltag in Kiew: Raketen, Mut und Lebensfreude

Auch am Montag geriet die Hauptstadt der Ukraine wieder heftig unter Beschuss. Es traf mehrere Wohnhäuser. Eindrücke aus einer Stadt, die nicht aufgeben will.

Olha schmiert sich eine Lage Marmelade aufs Brot. Der Tee dampft in der Tasse. Im Fernsehen rollen die Panzer. Häuser brennen. Drohnenbilder zeigen zerstörtes russisches Kriegsgerät. Der Nachrichtensprecher liefert schon die abschließende morgendliche Analyse zum Frontgeschehen. Da schlägt fast punkt 7.45 Uhr mit einem lauten Krach der Krieg direkt ins Wohnzimmer der 70-Jährigen ein.