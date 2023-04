Bloß nicht ins Grübeln kommen: Die Arbeit der ukrainischen Mediziner an der Front

Die Artillerie wummert in der Ferne, während der ukrainische Chirurg Dmytro nahe der Front von Bachmut Verwundete versorgt. Dabei schweben sein Team und er in höchster Gefahr.

Irgendwo zwitschert ein Vogel. Sonnenstrahlen wärmen die Mauer auf, an der Tragen lehnen. Das Blut auf ihnen ist eingetrocknet. Die Häuser in der Nachbarschaft sind verlassen, Druckwellen haben einige abgedeckt, bei anderen ist das Dachgestühl nach Treffern ausgebrannt. Der Baum dort wird kein Grün mehr tragen, ein Einschlag hat seine Krone abgerissen. Jetzt wummert die Artillerie. Braaaamm, braaamm. Einschläge. Dann ein scharfer Knall, die Antwort einer ukrainischen Haubitze.

Alles weit entfernt. Der Soldat, der hinter einer Eingangstüre sitzt, blickt nicht einmal auf. Er schneidet mit seinem Kampfmesser Hartwurst und Weißbrot in Scheiben, legt Energieriegel auf ein Tischchen. "Für die Paramedics", sagt er. "Sie brauchen Kraft, nachdem sie es mit den Verwundeten zu uns geschafft haben." Auch Kaffee und Tee stehen für sie bereit.