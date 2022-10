Das Update zum Ukraine-Krieg vom 16. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die Bilder aus Irpin im März haben den internationalen Blick auf den Krieg verändert. Die russische Armee hatte ihren Versuch, Kiew einzunehmen, aufgegeben und nach dem Rückzug wurde deutlich, welche Verbrechen im besetzten Gebiet begangen worden sind. Besonders eindrückliche Bilder kamen aus dem Kiewer Vorort Irpin, in dem Spuren von Hinrichtungen sichtbar wurden. Seitdem ist die westliche Unterstützung der Ukraine entschiedener geworden.

Aber wie sieht es jetzt, ein halbes Jahr später, in dem Ort selbst aus? Unser Redakteur Fridtjof Atterdal war dort und hat Einwohner und Hilfsorganisationen begleitet, die versuchen, den Ort, der immer noch verbrannt riecht, notdürftig vor dem Winter wieder bewohnbar zu machen. Die komplette Reportage finden Sie hier.

Der Tag: Russland verschleppt weiter Menschen aus den besetzten Gebieten in der Ukraine. Die Denkfabrik "Institute for the Study of War" schreibt in einem Bericht, dass russische Behörden entsprechende Deportationen selbst bestätigen. So werden ukrainische Kinder zur Adoption an russische Familien vermittelt. Diese Praxis würde, sollte sie sich so bestätigen, einen Verstoß gegen die Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes darstellen, schreibt die Denkfabrik weiter.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Live-Ticker nachlesen

Die Lage: Corona, Krieg in der Ukraine, Energieknappheit: Wie können Entscheidungsträger in Krisen besser reagieren? Redakteur Markus Bär hat sich mit einem Krisenforscher unterhalten, der sagt: Es gibt sogar eine DIN-Norm für gute Entscheidungen im Krisenfall - aber „häufig wird zu spät entschieden“.

Foto des Tages: Andrij Melnyk war ein heftig umstrittener ukrainischer Botschafter. Die einen kritisierten ihn wegen seines aggressiven Tonfalls gegenüber Deutschland und dessen Politikern (Bundeskanzler Scholz bezeichnete er als "beleidigte Leberwurst"). Die anderen schreiben ihm große Verdienste zu, die deutsche Politik aus einer Trägheit gerissen und von mehr Waffenlieferungen überzeugt zu haben. Jetzt wurde er aus der Botschaft abberufen und wird künftig im ukrainischen Außenministerium tätig sein. Unser Foto zeigt ihn an der ukrainischen Grenze, die er am Samstagabend überquert hat.

Andrij Melnyk, früherer ukrainischer Botschafter in Deutschland, steht vor einem Schild mit der Aufschrift Ukraine. Foto: Andrij Melnyk

Das könnte Sie auch interessieren:

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat anlässlich eines Erntedankfestes an den Krieg in der Ukraine und die diesjährige Dürre in Teilen Deutschlands erinnert.

Steinmeier erinnert zu Erntedank an Krieg und Dürre

Ist die Forderung nach Lieferung deutscher Kampfpanzer an die Ukraine vergleichbar mit dem "V2-Syndrom der Deutschen" in der Nazi-Zeit? Kanzerlamtschef Schmidt sieht dies so - und erntet Kritik.

Kritik an Nazi-Vergleich des Kanzleramtschefs

Aus dem Kernkraftwerk Saporischschja gibt es Berichte über Folter und Zwang. Ein Reaktor-Unfall ist weiterhin nicht ausgeschlossen.

Atombehörden-Chef: Lage in Saporischschja weiter schlecht

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.