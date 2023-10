Das Update zum Ukraine-Krieg vom 14. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Rund 31.000 ukrainische Kinder und Jugendliche lernen derzeit an bayerischen Schulen - die meisten davon sitzen in ganz normalen Klassen. Vor allem die Mädchen und Jungen im Grundschulalter sollen dort von Anfang an ein "Sprachbad" nehmen, um möglichst schnell Deutsch zu lernen. Aber auch manche ältere Jugendliche, die beispielsweise in der Ukraine Deutschunterricht hatten, gehen in Regelklassen. Insgesamt sind dort inzwischen rund 19.000 Schülerinnen und Schüler aufgenommen worden, wie das bayerische Kultusministerium in München auf Anfrage mitteilte.

Der Tag: Grünen-Chef Omid Nouripour äußert die Sorge, dass der Beistand für die Ukraine nach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel nicht vergessen werden dürfe. "Es gibt eine sehr große Sorge in der Ukraine, dass ihr Schicksal jetzt unter die Räder kommt", sagte Nouripour am Samstag beim Parteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten (Landkreis Ravensburg). Dies dürfe man nicht zulassen. "Der Beistand für Israel ist Verpflichtung - den Beistand für die Ukraine dabei nicht zu vergessen, ebenfalls", betonte der Grünen-Chef.

Die Lage: Als sie Gaspreise infolge des Krieges in der Ukraine stark stiegen, wurde der Mehrwertsteuersatz auf Gas vorübergehend gesenkt. Diese Senkung soll jetzt auslaufen – doch dagegen regt sich in der SPD Widerstand. Der geringeren Mehrwertsteuersatz für Wärme solle bis zum geplanten Auslaufen der Energiepreisbremsen beibehalten werden.

Solange die Kammer führungslos bleibt, gilt laut Beobachtern eine Abstimmung über Hilfspakete für die militärischen Konflikte in der Ukraine und in Israel als unwahrscheinlich.

Hardliner Jordan will Vorsitz im US-Repräsentantenhaus

