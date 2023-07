Das Update zum Ukraine-Krieg vom 17. Juli

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland hat das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer gestoppt. Damit kommt der Transport von Millionen Tonnen von ukrainischem Getreide, vor allem Mais und Weizen, über den Seeweg zum Erliegen. Sobald alle russischen Forderungen für den Export seines eigenen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge. Russland besteht seit Beginn des Abkommens darauf, dass für seine Mitarbeit im Gegenzug westliche Sanktionen gelockert werden. Konkret hatte Moskau gefordert, dass seine staatliche Landwirtschaftsbank von den Sanktionen des Westens befreit wird.

Für Länder in Afrika, im Nahen Osten und in Teilen Asiens sind die Ukraine und Russland wichtige Lieferanten von Weizen, Gerste, Sonnenblumenöl und anderen Nahrungsmitteln. Sie lieferten vor Kriegsbeginn im Februar 2022 fast ein Viertel der Getreideexporte weltweit. Wird das Getreideabkommen nicht verlängert, steigen die Preise wieder. Außerdem stellen die Getreideexporte für die Ukraine eine wichtige Einkommensquelle dar.

Der Tag: Am Montag ist es zu einer Explosion auf der Kertsch-Brücke zwischen Russland und der von Moskau besetzten ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim gekommen. Die rund 19 Kilometer lange Brücke auf die Krim war bereits im Oktober 2022 bei einer Explosion schwer beschädigt worden, wurde aber wieder repariert. Ende Mai räumte der ukrainische Geheimdienst erstmals eine Beteiligung an der Explosion ein.

Laut russischen Behörden seien bei dem Zwischenfall am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft mit. Russland sprach offiziell von einem "Terrorakt". Moskau machte ukrainische Geheimdienste dafür verantwortlich. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, teilte das russische Anti-Terror-Komitee mit. "Wir kennen die Gründe und diejenigen, die hinter dem Terroranschlag stehen", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Nachrichtenagenturen. "Das alles ist das Werk des Kiewer Regimes." Der ukrainische Geheimdienst bestätigte eine eigene Beteiligung zunächst nicht.

Die Lage: 43.000 Frauen dienen in der ukrainischen Armee, direkt an der Front meist als Sanitäterinnen. Eine davon ist die 37-jährige Anita. Die Bilder der Zerstörung sind für Anita zum bedrückenden Alltag geworden. Schon 2014, als Russland den Krieg in den Donbas trug, hatte sie sich als Rettungssanitäterin bei einer Freiwilligenorganisation beworben. Die ausgebildete Physiotherapeutin begleitete zwei Jahre lang die Evakuierungen der Verwundeten aus dem Kampfgebiet. 2019 trat sie in die Territorialverteidigung ein.

Als am 24. Februar vergangenen Jahres Putin den Befehl zur groß angelegten Invasion auf die ganze Ukraine gab, meldete sie sich am ersten Tag zum Dienst. Zunächst verteidigte sei ihre Heimatstadt Charkiw, dann wurden Anita und ihre Einheit nach Bachmut verlegt. Ihre Aufgabe als Feldsanitäterin ist es, die Verwundeten so schnell wie möglich von der Front zum nächsten Stabilisierungspunkt zu bringen. Selbst von einer Verwundung lässt sie sich nicht zurückhalten. Anitas ganze Geschichte lesen Sie hier.

Bild des Tages:

Foto: Uncredited/AP, dpa

Bei der Explosion auf der Krim-Brücke seien ein Mann und eine Frau in ihrem Auto gestorben, sagte der Gouverneur des Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, in einer Videobotschaft. Die Tochter des Paars sei verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden. Die Opfer stammten demnach aus dem russischen Gebiet Belgorod.

(mit dpa)

