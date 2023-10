Das Update zum Ukraine-Krieg vom 18. Oktober

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Russland kann künftig wieder Atomwaffen testen. Das Unterhaus des Parlaments, die Staatsduma in Moskau, beschloss einstimmig in zweiter und dritter abschließender Lesung ein Gesetz, mit dem Russlands Ratifizierung des globalen Vertrags über den Stopp von Nukleartests (CTBT) zurückgezogen wird. Damit steigt das Land aus einem weiteren internationalen Sicherheitsvertrag aus. Begründet wurde dies mit Verärgerung über fehlende Schritte in den USA.

Der Tag: Laut des Verteidigungsministeriums in London wollen russische Truppen eine Pufferzone um die Region Luhansk in der Ostukraine schaffen. Die Russen haben demnach in den vergangenen zwei Wochen ihre Offensive auf der Achse zwischen den Städten Kupiansk und Lyman erheblich verstärkt. Den Informationen aus London zufolge sind die Erfolge bisher beschränkt und ein Durchbruch der Russen aufgrund der ukrainischen Defensivkräfte "höchst unwahrscheinlich".

Zudem übt Russland Kritik an den Waffenlieferungen der USA in die Ukraine. Der russische Präsident Wladimir Putin bezeichnet die Lieferung der Raketen vom Typ ATACMS als "zusätzliche Bedrohung". Er sagte bei einer im russischen Staatsfernsehen übertragenen Pressekonferenz in Peking, Russland werde auch diese Raketen abwehren. Die neuen Waffen änderten nichts an der Situation an der Front.

Die Lage: Auch im kommenden Winter sollte in privaten Haushalten Energie gespart werden, sagt Energieexpertin Claudia Kemfert der Deutschen Presse-Agentur in Berlin: "Wir können gut durch den Winter kommen - es gibt aber Risiken und Anforderungen." Ihr mache Sorgen, dass die Menschen bisher den Eindruck hätten, alles wäre "safe" und sie könnten Heizen wie bisher. "Die Gaspreisbremse wirkt in die Richtung, dass eine gewisse Entspanntheit auftritt. Aber wir müssen weiter Gas einsparen."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj berichtet auf Twitter:

"Über Nacht griffen russische Terroristen Saporischschja mit Raketen an und trafen ein fünfstöckiges Wohngebäude. Acht Wohnungen wurden zerstört. Es gibt Verwundete und Tote. Unter den Trümmern könnten sich Menschen befinden. Die Notrettungsmaßnahmen dauern an. Mein Beileid gilt allen, die ihre Angehörigen durch den russischen Terror verloren haben. Der böse Staat setzt weiterhin Terror ein und führt Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Ich danke allen, die nicht schweigen und uns helfen, diese Situation zu überwinden. Wir werden alles tun, um den terroristischen Staat vor Gericht zu bringen. Der russische Terror muss besiegt werden."

