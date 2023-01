Das Update zum Ukraine-Krieg vom 24. Januar

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Die internationale Diskussion um die Lieferung schwerer Kampfpanzer an Kiew ist weiterhin in vollem Gange. Polen hat nun von Deutschland eine Lieferfreigabe für 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 beantragt. Da die Panzer in Deutschland hergestellt wurden, muss die Bundesrepublik zustimmen, bevor Polen diese abgeben darf. In dem Antrag geht es um das Modell Leopard 2A4, wie der Deutschen Presse-Agentur in Berlin erklärt wurde.

Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki erwartet eine schnelle Antwort Berlins: "Ich hoffe, dass die Antwort der deutschen Seite diesmal schnell kommt, denn die Deutschen zögern, sie irren herum, sie handeln auf eine Art und Weise, die schwer zu verstehen ist", sagt Morawiecki in Warschau. Es sei deutlich zu sehen, dass Deutschland denjenigen, die die Ukraine verteidigen wollten, nicht helfen wolle.

Bisher gibt es vonseiten der Bundesregierung diesbezüglich weiterhin keinen Beschluss, doch Verteidigungsminister Boris Pistorius sagt bei einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin: "Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt."

In einer bereits laufenden Bestandsaufnahme würde geprüft, ob und wie diese Waffensysteme in der Ukraine eingesetzt werden können. "All darauf bereiten wir uns jetzt vor. Und für den Fall einer positiven Entscheidung werden wir dann sehr schnell handlungsfähig sein", sagte Pistorius. Partnerländern, die über einsatzbereite Leopard-Panzer verfügen, riet er, mit der Ausbildung ukrainischer Kräfte an diesen Panzern zu beginnen.

Der Tag: In Bachmut und Awdijiwka im Osten der Ukraine gab es erneut schwere Kämpfe zwischen russischen Besatzungstruppen und ukrainischen Verteidigern. Der ukrainische Generalstab teilte in Kiew am Abend mit, dass die russischen Angriffe unter schweren Verlusten abgeschlagen werden konnten. Um das gesamte Gebiet Donezk zu erobern, greife die russische Armee "ohne Rücksicht auf eigene Verluste" an.

Das russische Militär sprach dagegen von einer Intensivierung der Kämpfe in der zentralen Region Saporischschja. Inzwischen sei nach Vorstößen der russischen Einheiten in den vergangenen Tagen eine Umgruppierung und Neuaufstellung auf ukrainischer Seite beobachtet worden, vermeldete die Staatsagentur Tass. Die Angaben beider Seiten ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Alle Nachrichten zum Verlauf des Krieges können Sie stets in unserem Liveticker nachlesen.

Die Lage: Die ukrainische Regierung hat dem Rücktritt von mehreren Gouverneuren zugestimmt und vier Vizeminister entlassen. Die Entlassungen sind Folge einer Reihe von Korruptionsskandalen um Schmiergelder, Veruntreuung von Hilfsgeldern sowie Zuschanzen von Bauaufträgen und Luxusreisen. Präsident Selenskyj versucht offenbar, mit einem Rundumschlag den Imageschaden zu minimieren.

Denn seit dem russischen Einmarsch vor elf Monaten wird der ukrainische Staatshaushalt gut zur Hälfte aus dem Ausland finanziert. Zudem erhielt die Ukraine im Juni den Status eines EU-Beitrittskandidaten. Verbunden sind damit allerdings auch Auflagen bei der Korruptionsbekämpfung. Nach der Aufdeckung dieser neuen Skandale fordert nun auch die EU-Kommission die Ukraine zur weiteren Anstrengung im Kampf gegen kriminellen Machtmissbrauch auf. Doch wo genau beginnt überhaupt Korruption? Viktoria Gerg klärt die wichtigsten Fragen.

Das Bild des Tages:

Finnlands Präsident Sauli Niiniströ ist zum ersten Mal seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Foto: Ukrainian Presidential Press Office, Uncredited

Der finnische Präsident Sauli Niinistö schüttelt Wolodymyr Selenskyj die Hand. Es war sein erster Besuch seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor elf Monaten.

Das könnte Sie auch interessieren:

Um die Friedensbewegung in Deutschland ist es schlecht bestellt. Während in den 80ern Hunderttausende auf die Straße gingen, um zu demonstrieren, bleibt es aktuell - fast ein Jahr nach Beginn des Krieges in der Ukraine - erstaunlich ruhig. Daniel Wirsching wünscht sich realistische und konstruktive Lösungsansätze von den organisierten Friedensengagierten - und eine lautere Stimme. (mit dpa)

Damit Sie den Überblick behalten, wollen wir Sie in diesem Update am Abend über die wichtigsten Ereignisse informieren: Was ist am Tag passiert? Wie schätzen unsere Autorinnen und Autoren die Lage ein? Welche Auswirkungen des Krieges sind vor Ort in Bayern zu spüren? Um das Update regelmäßig zu erhalten, sollten Sie die Push-Meldungen aus unserer Redaktion abonniert haben. Dafür müssen Sie sich nur die App "Augsburger Allgemeine News" herunterladen (hier für Android-Nutzer und hier für iPhone-Nutzer) und die Push-Mitteilungen abonnieren. Wenn Sie sich durch diese Zusammenfassung gut informiert fühlen, empfehlen Sie das Update zum Krieg in der Ukraine gerne weiter. Alle Folgen des Nachrichtenüberblicks finden Sie auf einer Sonderseite.