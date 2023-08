Das Update zum Ukraine-Krieg vom 7. August

Mit unserem Update zum Krieg in der Ukraine behalten Sie den Überblick über die Nachrichtenlage. Wir senden Ihnen jeden Abend die wichtigsten Meldungen des Tages.

Soll Deutschland der Ukraine Taurus-Marschflugkörper liefern? Diese Frage beschäftigt derzeit das Kanzleramt – und spaltet die Politik. Während Kritiker vor einer Eskalation des Krieges warnen, fordern Politiker wie der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter, die militärische Unterstützung des durch den Krieg gebeutelten Landes noch einmal zu verstärken. Verteidigungsminister Boris Pistorius äußerte sich kürzlich bei einem Besuch in Bayern zur Debatte.

Besagte Marschflugkörper können hunderte Kilometer weit fliegen, die Strecke lässt sich vorher programmieren. Zudem sind sie gegen Flugabwehr besonders gut getarnt.

Der Tag: Angriffe auf die von Russland kontrollierten Brücken zwischen der Krim und Cherson erschweren russische Militärtransporte. Durch den Beschuss müssen die Soldaten laut dem US-Institut für Kriegsstudien ISW den Verkehr von Tschonhar und Henitschesk über den westlichen Bereich der Krim umleiten. Dieser Weg sei länger, wodurch sich die militärischen Verschiebungen verzögern. In den sozialen Netzwerken kursieren Fotos, die die Schäden an der Brücke von Henitschesk zeigen sollen.

Unterdessen gehen die Angriffe der russischen Truppen andernorts weiter. Nach Angaben aus Kiew sei am Montag eine Frau in Cherson durch russischen Beschuss getötet worden. Dutzende weitere Menschen wurden verletzt. Militärgouverneur Olexander Prokudin spricht von einer schweren Nacht von Cherson.

22 Soldaten wurden nach Angaben der Ukraine aus russischer Gefangenschaft freigelassen. Darunter seien auch Verwundete, die zuvor an der Front gekämpft haben. Laut dem Chef des ukrainischen Präsidentenbüros, Andrij Jermak, erhalten die Soldaten nun psychologischen und medizinische Hilfe.

Die Lage: Mehr als 40 Länder haben sich am Wochenende zur internationalen Ukraine-Friedensgipfel in Saudi Arabien getroffen. Die ukrainische Regierung spricht von einem produktiven Austausch. An dem Treffen in Dschidda nahmen neben Vertretern der Ukraine auch die USA, China und Deutschland teil. Russland war nicht eingeladen, laut russischem Außenministerium waren die Gespräche aussichtslos. Am Montag haben nun die Außenminister Russlands und Chinas telefoniert und sich unter anderem wohl auch über den Krieg ausgetauscht.

Bild des Tages:

Eine ältere Frau geht durch einen unterirdischen Gang in Kiew. Foto: Felipe Dana, AP/dpa

Der Krieg in der Ukraine prägt auch in der Hauptstadt Kiew das Leben. Eine ältere Frau nutzt einen unterirdischen Gang.

Seit 2014 wird in der Ostukraine Krieg geführt, 2022 griff Russland dann das ganze Land an. Was ist damals passiert und worum geht es in dem Konflikt eigentlich?

Worum geht es eigentlich im Ukraine-Konflikt?

