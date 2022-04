Die EU sucht nach einer neuen China-Strategie

Da kann sich das werteorientierte Europa noch so bemühen und drohen; Europa wird China nicht dazu bringen seine Politik zu ändern und sich mit dem Westen solidarisieren gegen Russland. Das kann Europa vielleicht mit unbotmäßigen Kleinstaaten machen, aber nicht mit China und Russland wie man sieht auch nur bedingt. Die abwartende und wertneutrale Haltung Chinas wird sich in der Ukraine Frage nicht ändern. Und Sanktionsdrohungen werden im Nichts enden. Die europ Idealisten sollen sich doch am Weltmarkt umschauen. Z. Bsp Computerherstellung (Assembly ) ohne Namensnennung- Made in USA - auf den Komponenten Made in China. Und das zieht sich durch alle Lieferketten moderner Technologie. Und aus den Imitaten Made in China- sind heute hochwertige Produkte aus eigener chines. Entwicklung am Markt. Und Europa ist nicht der Nabel der Welt, wie uns die europ Elite immer einreden will. Wenn man junge chines. Ingenieure trifft, hervorragend ausgebildet und kompetent, aber im westl Sinne politisch nicht positioniert.

