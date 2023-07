Endlich zurück: "Save Ukraine" hilft Eltern, ihre Kinder aus Russland zurückzuholen

Von Cedric Rehman - vor 8 Min. Artikel anhören Shape

Knapp 20.000 ukrainische Kinder sollen sich in Russland aufhalten. Der Internationale Strafgerichtshof ermittelt wegen des Verdachts auf Deportationen. Wie es zurückgeholten Kindern geht.

Olha Saporoschenko erinnert sich an den schlimmsten Moment in sechs Monaten Trennung von ihren Kindern. Ihre älteste Tochter Daiana, 14 Jahre alt, meldete sich am Handy aus dem Kinderlager Luchystiy auf der Krim: "Mama, Sie sagen, dass wir nach einem halben Jahr von Russen adoptiert werden, wenn ihr uns nicht abholt." Olha Saporoschenko erschrak. "Ich dachte mir, welches Recht haben die?", sagt sie heute. Damals erkundigte sie sich bei der Leitung des Kinderheims und fand heraus, dass Daiana und zwei ihrer Geschwister tatsächlich in die Obhut einer russischen Pflegefamilie kommen könnten. "Ich flehte die Direktorin an, meine Kinder so lange wie möglich in Luchystiy zu behalten." Ihr Flehen zeigte Wirkung.

Die 34-Jährige sitzt in einem grauen Kapuzenshirt und roter Jogginghose im Konferenzraum eines Kiewer Hotels. Dort weist die Kindertherapeutin Olena Kapustiuk darauf hin, die Türen hinter sich geschlossen zu halten. Fünf Familien mit 14 Kindern leben in dem Hotel, abgetrennt von den übrigen Gästen, in von "Save Ukraine" angemieteten Zimmern. Die Hilfsorganisation schirmt die Minderjährigen vor der neugierigen Öffentlichkeit ab. Interviews mit Kindern werden abgelehnt. Der Konferenzraum dient als Treffpunkt für die wiedervereinigten Familien, Kapustiuk bietet abends Gruppentherapien an.

