Krieg in der Ukraine

vor 33 Min.

"Er wird andere Gebiete angreifen": Über die Angst vor Krieg in Ex-Sowjetrepubliken

Plus Der Krieg in der Ukraine schürt Ängste bei Menschen, die sich eine Grenze mit Russland teilen. Wie blicken sie auf den Angriff? Und was wünschen sie sich von westlichen Staaten?

Die Welt blickt fassungslos auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Besonders hart trifft es jene, die sich eine Grenze mit Russland teilen. Wir haben mit drei Menschen aus dem postsowjetischen Raum gesprochen. Sie erzählen über ihre Ängste – beispielsweise vor einem russischen Angriff gegen die Republik Moldau oder die Verhaftungen von Kriegsgegnern in Belarus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen