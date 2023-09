Theater in der Ukraine: Wenn das Leben zum Drama wird

Von Till Mayer - vor 44 Min. Artikel anhören Shape

In Dnipro spielt eine Theatergruppe nach, was ihr Publikum durchlebt. Oxana hat ihr Zuhause in Bachmut verloren und sieht ihr Schicksal jetzt auf der Bühne. Das Schauspiel hat auch heilende Wirkung.

Es kostet Oxana viel Mut, ihre kurze Geschichte zu erzählen. Die 46-Jährige steht ein wenig verloren im Scheinwerferlicht. Im Publikum herrscht völlige Stille. Ein halbes Dutzend Männer und Frauen, ganz in Schwarz gekleidet, stehen vor ihr. Hinter ihnen grenzt ein schwarzer Vorhang den Bühnenbereich ab. Oxana berichtet von Bachmut, vom Donner der Artillerie, von den Raketen, die Haus für Haus treffen: eines Tages auch ihre Wohnung. Oxana spricht und ihre Stimme wird fester.

Sie erzählt, wie sie nach einem Einschlag die Treppen hastig nach oben stolpert. Von der Zerstörung, die sie sieht, als sie durch die Türe tritt. Sie klettert über Trümmer, die einmal die Einrichtung waren. Nichts mehr ist heil. Die Fenster sind zerborsten. "Aber das Wichtigste war, lebt meine Dipsy noch?", sagt Oxana. Sie sucht nach der Katze in dem Chaos. Dann findet sie das Tier scheinbar leblos auf dem Boden liegend. Von einer Staubschicht überdeckt, mit Glassplittern im Körper. "Aber sie lebt, sie hat überlebt", sagt Oxana zum Erzähler der Schauspielgruppe. Und lächelt zaghaft.

