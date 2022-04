Krieg in der Ukraine

vor 21 Min.

Waffenlieferungen: Manchmal muss es eben doch Gewalt sein

Plus Die Grünen wollten den Frieden einst ohne Waffen schaffen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine sind die aber kein Tabu mehr. So ganz friedlich war die Partei ohnehin nie.

Von Stefan Lange

Als die Grünen 1999 beim Bielefelder Sonderparteitag über eine deutsche Beteiligung am Nato-Einsatz im Kosovo diskutierten, war die Erregung noch groß. Der damalige Außenminister Joschka Fischer bekam den Frust besonders zu spüren, ihm knallte ein Farbbeutel an den Kopf. In der aktuellen Debatte rund um den Ukraine-Krieg muss die Grünen-Spitze Attacken dieser Art nicht fürchten. Knapp 23 Jahre nach Bielefeld kann sie darauf bauen, dass sich die Einstellung der Mitglieder zu Kriegseinsätzen geändert hat. Waffenlieferungen in Krisengebiete waren einst ein Tabu. Mit Blick auf die Ukraine gilt das für die Grünen nicht mehr. Ein Wandel, den die Partei offenbar geschmeidig hinbekommen hat.

