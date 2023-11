Auschwitz-Überlebender: "Das ist schon mein achter Krieg"

Von Mareike Enghusen - 12:00 Uhr Artikel anhören Shape

Der 90-jährige Naftali Fürst dachte, bis an sein Lebensende sicher in Israel leben zu können. Bis ihm die Hamas am 7. Oktober beinahe die Familie raubte.

Naftali Fürst, bald 91 Jahre alt, hatte geglaubt, die großen Schrecken seines Lebens lägen hinter ihm. „Alle Kriege haben wir gewonnen, wir haben nie verloren“, sagt er. „Die Wirtschaft entwickelte sich. Wir hatten ein schönes Leben und dachten, so würde es weitergehen.“ Es ging nicht so weiter.

An einem sonnigen Nachmittag im November sitzt Fürst in der offenen Küche seiner Wohnung in Haifa. Er trägt ein kurzärmliges, blaues Hemd, eine Brille mit buntem Gestell, auf seinem linken Unterarm steht blauschwarz eine Nummer: B-14026. Sie ist etwas verblasst im Laufe der Jahrzehnte, aber unübersehbar. Es ist die Häftlingsnummer, die ihm 1944 in Auschwitz in den linken Unterarm tätowiert wurde, so wie jedem Häftling bei der Ankunft im KZ.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .