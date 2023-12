Krieg in Nahost

vor 1 Min.

Weihnachten im Heiligen Land: "In den Herzen der Menschen ist keine Freude"

Weihnachten in Betlehem, in Zeiten des Krieges: In einer Kirche liegt das Jesuskind, inmitten von Trümmern.

Plus Seit Oktober tobt der Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Christen im Heiligen Land erwartet ein schwieriges Weihnachtsfest. Und trotzdem gibt es Lichtblicke.

Von Mareike Enghusen Artikel anhören Shape

Ein paar dürre Büsche, ein paar geparkte Autos, ein paar Passanten, die vorbeischlendern: Der Manger-Platz in Bethlehem vor der Geburtskirche gibt in diesen Tagen einen eher faden Eindruck ab. Das Rathaus Bethlehem hat auf seiner Webseite eine Live-Übertragung von dem Platz eingerichtet, doch zu sehen gibt es dort nicht viel – was angesichts der Jahreszeit höchst ungewöhnlich ist. Doch dieses Jahr überschattet der Gaza-Krieg Weihnachten im Heiligen Land.

Bethlehem im südlichen Westjordanland – der Überlieferung nach Geburtsort von Jesus Christus – ist einer der heiligsten Orte für Christen. Üblicherweise ziehen gerade in der Weihnachtszeit Massen an Touristen durch die Altstadt und zur weltbekannten Geburtskirche. Vor dem Rathaus strahlt und glitzert zu dieser Zeit sonst ein üppig geschmückter großer Weihnachtsbaum, in diesem Jahr gibt es ihn nicht. Bereits im November hatten die kirchlichen Autoritäten jedoch dazu aufgerufen, auf festliche Dekorationen zu verzichten – wie auch anderswo in Israel und in den Palästinensergebieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen