31-Jähriger von Männergruppe angegriffen und schwer verletzt

Vier Männer sollen einen 31 Jahre alten Mann in Nürnberg angegriffen und schwer verletzt haben. Aus bislang unbekanntem Grund sei der 31-Jährige am Sonntagabend mit vier Männern im Alter von 31, 32, 45 und 51 Jahren in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Die Gruppe habe daraufhin auf den 31-Jährigen eingeschlagen und getreten.

Erst als eine Zeugin hinzukam, ließen die Angreifer den Angaben nach von dem am Boden liegenden Mann ab und flohen. Sie wurden wenig später von der Polizei festgenommen. Der 31-Jährige musste mit schweren Verletzungen am Oberkörper und am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.