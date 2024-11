Angehörige bedroht: Polizei sucht 23-Jährigen

Die Polizei sucht in der Oberpfalz mit zahlreichen Kräften nach einem jungen Mann, der zuvor eine Familienangehörige bedroht haben soll und dann geflohen ist. Der 23-Jährige soll sich nach dem Streit in einem Ortsteil von Lohberg (Landkreis Cham) in ein nahes Waldgebiet entfernt haben, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz mitteilte. Bei der Suche nach dem Mann sei eine Axt gefunden worden, die der Mann bei sich geführt haben soll.

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Er solle deshalb nicht angesprochen werden. Wer auf den Mann treffe, solle den Notruf 110 wählen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind mit Drohnen und Diensthunden auf der Suche nach dem 23-Jährigen.