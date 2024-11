Diebestour mit gemeinsamem Kind

Ein Diebespaar ist in Hanau auf frischer Tat beim Stehlen ertappt worden. Der Inhaber eines Geschäfts für Bad-Ausstattung hatte am Samstagmorgen die Polizei alarmiert, weil fremde Personen Gegenstände vom Gelände trugen. Einen 29-Jährigen, der sich in einem Gebüsch versteckte, nahmen die Beamten in der Nähe des Geschäfts fest.

Seine 32-jährige Lebensgefährtin entdeckten sie wenig später in einem Auto – zusammen mit dem gemeinsamen Kind. Der 29-Jährige führte die Einsatzkräfte laut Mitteilung daraufhin zu einem Versteck, in dem gestohlene Bohrmaschinen und Bad-Armaturen deponiert waren. Aus einem Wohnmobil auf dem Firmengelände hätten die Diebe außerdem Alkohol, ein Brettspiel und einen Feuerlöscher entwendet, hieß es weiter.

Aktuellen Erkenntnisse zufolge soll der 29-Jährige im September bereits in das gleiche Geschäft eingebrochen sein. Gegen das Paar ermittelt die Polizei nun wegen besonders schweren Diebstahls.