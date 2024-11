Einbruch in Eissporthalle - Verdächtige flüchten in den Main

Zwei Verdächtige sind nach einem Einbruch in eine Eissporthalle in Aschaffenburg auf ihrer Flucht in den Main gesprungen. Ein 42-Jähriger sei in die Flussmitte geschwommen und nach rund 25 Minuten von der Feuerwehr gerettet worden, teilte die Polizei mit. Einen 36-Jährigen, der demnach in Ufernähe schwamm, dirigierten Beamte ans Ufer.

Die Verdächtigen sollen in der Nacht im Kassenbereich der Eissporthalle eingebrochen sein. Zahlreiche Polizisten hätten dann das Gebäude umstellt, hieß es. Die Männer seien jedoch schon zuvor aus dem Gebäude geflohen und in den Fluss gesprungen.

Der 42-Jährige sei zur Behandlung zunächst in ein Krankenhaus und im Anschluss in eine Haftzelle gekommen. Die Beute, mehrere hundert Euro Bargeld, stellte die Polizei nach eigenen Angaben sicher. Beide Männer sollen am Dienstag am Amtsgericht Aschaffenburg im Zuge eines beschleunigen Verfahrens vorgeführt werden.