Mann greift Ehepaar und Polizisten an - vier Verletzte

Ein Mann hat in Garmisch-Partenkirchen erst ein Ehepaar und anschließend zwei alarmierte Polizisten angegriffen. Das Ehepaar sowie eine 29-jährige Polizistin und ihr gleichaltriger Kollege wurden bei dem Vorfall am Samstag verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Rettungsdienst brachte alle vier Verletzten zur Behandlung in eine Klinik.

Den Angaben zufolge soll der 46-jährige Tatverdächtige am Mittag auf dem Garmischer Rathausplatz das Ehepaar attackiert haben. Der 64-Jährige und seine 60-jährige Ehefrau erlitten durch die Schläge leichte Verletzungen. Als der Mann von den alarmierten Einsatzkräften angesprochen wurde, habe er beide Polizisten ebenfalls körperlich angegriffen und leicht verletzt. Beide Polizisten waren laut Mitteilung zunächst nicht mehr dienstfähig.

Polizei sucht nach Hinweisen

Ersten Erkenntnissen zufolge befand der Tatverdächtige sich zur Tatzeit wohl in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde laut Polizei in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Gegen den 46-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Ermittler bitten Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.