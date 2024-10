Mann wird nach Tötung von Frau festgenommen

Nach einem Tötungsdelikt an einer Frau in Bad Homburg ist ein Mann festgenommen worden. Der 40-Jährige sitze wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Verdacht gegen den Mann habe sich im Lauf der Ermittlungen seit dem Tötungsdelikt am vergangenen Samstag erhärtet.

Am Donnerstag sei Haftbefehl erlassen worden. Weitere Auskünfte zu den Hintergründen der Tat würden nicht gegeben, hieß es in der Mitteilung. Bisherigen Informationen zufolge war der Polizei in Bad Homburg am Samstagabend eine leblose Frau in einer Wohnung gemeldet worden. Trotz sofort eingeleiteter notärztlicher Versorgung sei sie kurze Zeit später in einem Krankenhaus gestorben.