Mann zückt Wurfaxt vor Trinkhalle in Frankfurt

Ein Mann soll vor einer Trinkhalle in Frankfurt am Main eine Wurfaxt gezückt und zum Schlag gegen den Kopf eines anderen Mannes ausgeholt haben. Der 63-Jährige wich dem Angriff am Mittwoch aus und flüchtete, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge rief demnach die Polizei. Den 59-jährigen Verdächtigen fanden die Beamten laut Mitteilung in der Trinkhalle, wo er sich widerstandslos festnehmen ließ. Auch die Axt stellten die Polizisten sicher.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die beiden Männer schon einige Wochen zuvor gestritten. Der Verdächtige soll am Mittwoch dann gezielt zur «Stamm-Trinkhalle» des 63-Jährigen im Stadtteil Bergen-Enkheim gegangen sein und dort ohne Vorwarnung die Waffe hervorgeholt haben, die er dabeihatte. Er soll nun einem Richter vorgeführt werden.