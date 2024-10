Mordprozess beginnt - Opfer mit Salzstein erschlagen

Mit einem knapp 17 Kilogramm schweren Salzstein soll ein jetzt 38 Jahre alter Mann einen Bekannten erschlagen haben. Gegen ihn beginnt heute ein Mordprozess vor dem Landgericht Konstanz. Die Staatsanwaltschaft spricht von Heimtücke und Habgier.

Das 42 Jahre alte Opfer wurde Anfang Mai in seiner Wohnung in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) mit lebensbedrohlichen Verletzungen gefunden. Der Mann erlag trotz intensivmedizinischer Behandlung nach einer Woche in einer Klinik seinen Verletzungen. Der geständige Angeklagte kam in Untersuchungshaft.

Den Ermittlungen zufolge kam es zwischen den beiden Bekannten zu einer Auseinandersetzung. Daraufhin habe der Tatverdächtige dem 42-Jährigen mit dem Salzstein massive Kopf- und Gesichtsverletzungen zugefügt und dessen Wertgegenstände an sich genommen. Er floh und ließ den verletzten Mann zurück, wie es weiter hieß.

Der deutsche Angeklagte ist vorbestraft und saß schon einige Mal in Haft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.