Schlägerei mit Holzstück - zwei Verletzte

Ein alter Familienstreit ist wohl der Grund für eine Schlägerei zweier Männer in Hanau mit mutmaßlicher wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung gewesen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatten mehrere Passanten am Freitag die Auseinandersetzung auf dem Kurt-Blaum-Platz in der Innenstadt telefonisch gemeldet. Dabei soll «auch ein Holzstück zum Einsatz gekommen sein», hieß es weiter. Die beiden 24 und 33 Jahre alten verletzten Kontrahenten wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

