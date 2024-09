Trickbetrüger bringen Ehepaar um Goldmünzen

Trickbetrüger sollen sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und so ein älteres Ehepaar in Stuttgart um Goldmünzen im Wert von mehreren Zehntausend Euro gebracht haben. Wie die Polizei mitteilte, sagte ein unbekannter Anrufer den beiden am Telefon, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht und deshalb sei eine Kaution zu zahlen.

Die 81 Jahre alte Mutter wurde den Angaben nach an ein Stuttgarter Krankenhaus gelockt. Möglicherweise dachte sie, ihre Tochter könne sich dort befinden. Währenddessen soll ihr 85-jähriger Ehemann an der Haustür des Paars einen Umschlag mit mehreren Goldmünzen an eine unbekannte Betrügerin übergeben haben. Nach Polizeiangaben wusste seine Ehefrau zunächst nicht, dass die Übergabe der Sammlerstücke stattfinden würde.

«Leider sind solche Schockanrufe eine von Betrügern häufig genutzte Masche», sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen.