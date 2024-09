Zwei mutmaßliche Drogendealer in Mainz festgenommen

Bei einer großangelegten Aktion von Zoll und Polizei sind in Mainz zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen worden. Sie sitzen unterdessen in U-Haft. Bei Durchsuchungen von zehn Objekten in Rheinland-Pfalz und Hessen fanden die Ermittler rund 1,4 Kilogramm Cannabis und 6.500 Euro Bargeld, wie Polizei und Zoll mitteilten. Im Fokus steht ein 24-jähriger Hauptverdächtiger, der zusammen mit einem 27-Jährigen im Raum Mainz mit Drogen gehandelt haben soll.

Den Ermittlungen zufolge sollen sie innerhalb von knapp einem Jahr unter anderem über 13 Kilogramm Amphetamin, mehr als acht Kilogramm Kokain und MDMA sowie mehr als 110 Kilogramm Cannabis verkauft haben. Zudem werfen ihnen die Behörden Waffenhandel vor. Grundlage der Ermittlungen waren demnach Auswertungen von Messengerdiensten mit verschlüsselter Kommunikation.

Die Ermittlungen, die im Oktober 2022 begannen, führten zudem zum Verdacht, dass der 24-Jährige nach Spanien geflüchtet war, um dort weiter zu dealen. Insgesamt laufen Ermittlungen gegen neun Verdächtige aus dem Raum Mainz, Offenbach und Hattersheim.