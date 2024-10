Nach Überfall auf Supermarkt: Täter weiter flüchtig

Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Unterfranken ist der Räuber weiter flüchtig. Der Mann hatte am Freitagabend nach Ladenschluss zwei Mitarbeiterinnen in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) mit einem Messer bedroht und mehrere tausend Euro Bargeld erbeutet.

Trotz der Fahndungsmaßnahmen am Freitagabend, unter anderem mit einem Hubschrauber, konnte der Täter bislang nicht ausfindig gemacht werden. Bislang gab es noch keine neuen Hinweise zur Identität des Mannes. Die Ermittlungen laufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht.