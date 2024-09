SPD gewinnt in Brandenburg vor der AfD – BSW für Mehrheit nötig

Die SPD ist der große Gewinner der Landtagswahl in Brandenburg und wird stärkste Kraft. Die Partei von Ministerpräsident Dietmar Woidke erreicht laut Landeswahlleitung 30,9 Prozent der Stimmen. Die AfD landet knapp hinter der SPD. Das Bündnis Sahra Wagenknecht erreicht 13,5 Prozent, die CDU verliert deutlich und kommt auf 12,1 Prozent. Grüne, Linke, FDP und Freie Wähler werden dem neuen Landtag nicht angehören. Hier finden Sie alle Ergebnisse im Ticker:

Brandenburg-Wahl 2024: Alle News und Entwicklungen live im Ticker

Landtagswahl in Brandenburg: So wählte Brandenburg vor fünf Jahren

Bisher regierte in Brandenburg Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) mit einer Koalition aus SPD, CDU und Grünen. Da die Grünen den Wiedereinzug in den Landtag verpassen, wird sich Woidke nach einem neuen Bündnis umschauen müssen. Denkbar wäre eine Zweierkoalition aus SPD und BSW oder ein Dreierbündnis aus SPD, CDU und BSW.

Landtagswahl in Brandenburg: Die SPD stand unter Druck

Die SPD kann nach zuletzt schlechten Ergebnissen bei der Europawahl und den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen nun etwas aufatmen - auch im Bund. Kanzler Olaf Scholz (SPD) darf auf leichten Rückenwind für die Bundestagswahl in einem Jahr hoffen. Er reagierte zufrieden auf das Ergebnis und will sich erst am Montag ausführlicher äußern. SPD-Chef Lars Klingbeil stellte sich angesichts des Erfolgs hinter Scholz als Kanzlerkandidaten.

Seit der Wiedervereinigung 1990 haben die Sozialdemokraten in Brandenburg durchgängig den Ministerpräsidenten gestellt. Im Wahlkampf hatte der 62-jährige Woidke bewusst nicht auf große gemeinsame Auftritte mit Scholz gesetzt - wohl auch wegen der schlechten Umfragewerte der Berliner Ampel.

Mit der Brandenburg-Wahl endet das Wahljahr in Deutschland. 2025 findet neben der Bundestagswahl am 28. September nur in Hamburg eine Landtagswahl statt. Dort wird am 2. März das Wahljahr eröffnet. (mit dpa)