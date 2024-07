Landtagswahl-Termine: Wann sind die nächsten Wahlen in Deutschland?

Wann sind die nächsten Landtagswahlen? In den meisten Bundesländern sind die Menschen alle fünf Jahre zu Wahlen aufgerufen, um den Landtag zu bestimmen. In Berlin wird das Abgeordnetenhaus gewählt, in Bremen und Hamburg die jeweilige Bürgerschaft. Bremen ist das einzige Bundesland, in dem alle vier Jahr eine Wahl stattfindet.

In diesem Artikel finden Sie eine Übersicht über die Landtagswahl-Termine für alle Bundesländer, wie sie der Bundesrat angibt. In manchen Fällen steht das Datum schon genau fest, in den meisten anderen gibt es ungefähre Angaben. Die Termine sind schon deswegen nur als "voraussichtlich" zu betrachten, da es unter Umständen zu vorgezogenen Neuwahlen kommen kann.

Landtagswahl-Termine für Deutschland: Wann sind die nächsten Wahlen?

Die nächste Europawahl wird am 9. Juni 2024 abgehalten. Die nächste Bundestagswahl findet (voraussichtlich im Herbst) 2025 statt.

Vergangene Wahl-Termine in Deutschland

Die letzte Bundestagswahl hat am 26. September 2021 stattgefunden. Die letzte Europawahl wurde am 26. Mai 2019 in Deutschland abgehalten.

Landtagswahlen in Deutschland: Wer regiert in welchem Bundesland?

Bei den Landtagswahlen bestimmen die Menschen, wie sich das Parlament in ihrem Bundesland zusammensetzt. Sie entscheiden, welche Parteien wie viel Einfluss bekommen und welche Abgeordneten im Landtag, im Berliner Abgeordnetenhaus oder in den Bürgerschaften von Bremen und Hamburg sitzen. Die Abgeordneten wählen wiederum den jeweiligen Ministerpräsidenten.

Icon Vergrößern Die Fahnen der Bundesländer: 16 Länder bedeuten 16 Landesparlamente. Foto: Jens Büttner, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Die Fahnen der Bundesländer: 16 Länder bedeuten 16 Landesparlamente. Foto: Jens Büttner, dpa (Archivbild)

Es kommt selten vor, dass eine Partei bei den Wahlen die absolute Mehrheit erreicht. In der Regel bilden mehrere Parteien eine Koalition, um im jeweiligen Landesparlament mit einer Mehrheit regieren zu können.

Wie sehen die aktuellen Regierungen in den einzelnen Bundesländern aus? Und welche Ministerpräsidenten beziehungsweise Regierungschefs regieren dort? Hier bekommen Sie einen schnellen Überblick:

Die Bundesrepublik Deutschland ist durch ihren föderalen Aufbau geprägt, der im Grundgesetz verankert ist. Der Föderalismus bedeutet, dass die Staatsgewalt zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist. Jedes Bundesland hat daher ein eigenes Parlament und eine eigene Landesverfassung.

Die Länder sind auch direkt an der Gesetzgebung des Bundes beteiligt. Im Bundesrat sind nämlich Mitglieder aus allen Landesregierungen vertreten. (sge)