Wieler und Lauterbach zu Omikron: "Eine Dynamik, wie wir sie noch nicht gesehen haben"

Omikron, Booster, Impfpflicht: Lauterbach, Wieler und Drosten berichten von der aktuellen Corona-Lage in Deutschland – und sprechen eine deutliche Warnung aus.

Die Omikron-Variante ist in Deutschland dominant. Das hat Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut (RKI) bei einer Bundespressekonferenz am Freitag berichtet. Er beobachte "eine Dynamik, wie wir sie in dieser Pandemie noch nicht gesehen haben". Das RKI gehe davon aus, dass Omikron mehr als 70 Prozent des momentanen Infektionsgeschehens ausmache. Es sei zu erwarten, dass die Variante die zuletzt noch vorherrschende Delta-Variante bald vollständig verdränge.

Lauterbach: Deutschland gerät in "schwieriges Fahrwasser"

Bei der Pressekonferenz sprach auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD). Er betonte, man dürfe bei Omikron nicht automatisch von milden Krankheitsverläufen ausgehen. Er warnte vor einer Durchseuchung der Bevölkerung. Die richtige Strategie sei nun, die Omikron-Welle zu verlangsamen. Zeitgleich sollten sich so viele Menschen wie möglich eine Auffrischungsimpfung (sogenannte Booster-Impfung) organisieren, so Lauterbach.

Lauterbach warnte davor, dass Deutschland in der Pandemie nun "in schwieriges Fahrwasser" käme und Krankenhäuser noch stärker belastet werden könnten als ohnehin bereits. Zugleich zeigen die schon geltenden Beschränkungen Wirkung, sagte Lauterbach.

Pressekonferenz von Lauterbach, Wieler und Drosten zur aktuellen Corona-Lage

Bei der momentan noch laufenden Bundespressekonferenz geht es um die aktuelle Corona-Lage. Neben Lauterbach und Wieler nimmt auch Christian Drosten vom Institut für Virologie an der Charité Berlin an der seit 13 Uhr stattfindenden Pressekonferenz in Berlin teil.

Die Themen der Pressekonferenz sind vielfältig. Neben der stark steigenden Zahl der Neuinfektionen wegen der Omikron-Variante, wird es wohl auch Aussagen zu einer möglichen allgemeinen Impfpflicht oder zur Booster-Empfehlung für 12- bis 17-Jährige durch die Ständige Impfkommission geben.

Lesen Sie dazu auch

In diesem Artikel erfahren Sie die wichtigsten Informationen und Aussagen aus der Pressekonferenz mit Lauterbach, Wieler und Drosten. (axhe)