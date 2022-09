Tag der Entscheidung in London: Wer folgt auf Boris Johnson?

Boris Johnson wird am Dienstag als Premier abgelöst: Ob dem Premierminister im Amt Liz Truss oder Rishi Sunak folgen, entscheidet sich schon am Montag.

Nicht nur für Großbritannien, sondern auch für Boris Johnson steht ein besonderer Wochenauftakt an: Der Premier muss am Dienstag nach nur etwa drei Jahren im Amt gehen, nachdem er im Juli widerwillig seinen Rücktritt erklärt hatte.

Liz Truss könnte neue Premierministerin von Großbritannien werden

Nachfolgen wird dem 58-Jährigen allen Umfragen zufolge die 47-jährige Liz Truss. Die Außenministerin hat sich in den letzten Wochen gegen acht offizielle Kandidaten und zuletzt wohl auch gegen Rishi Sunak, den einstigen Finanzminister, durchgesetzt. Dabei überzeugte sie die geschätzt rund 180.000 Mitglieder der konservativen Partei insbesondere mit ihrer Zusage, die Steuern senken zu wollen.

Wenn sich die Umfragen bestätigen, wird Truss am Montag zur Parteichefin und am Dienstag schließlich offiziell zur neuen Premierministerin Großbritanniens ernannt. Sie wäre dann die dritte Frau in diesem Amt nach Thatcher und Theresa May, der Vorgängerin Johnsons, die bis 2019 in der Downing Street Nummer 10 wohnte.

Die Herausforderungen, die sie erwarten, sind groß. Schließlich verzeichnet das Land mit einem Preisanstieg von über 10 Prozent die höchste Inflation unter den G7-Staaten. Jeder vierte Brite hat deshalb laut Umfragen angekündigt, im Winter die Heizungen nicht mehr anstellen zu wollen, um Geld zu sparen.