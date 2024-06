Malu Dreyer tritt offenbar als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer tritt Medienberichten zufolge zurück. Ihr Nachfolger soll bereits feststehen.

Malu Dreyer hat ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz angekündigt. Wie unter anderem der Spiegel berichtet, will sie den Schritt am Dienstagvormittag in der SPD-Landtagsfraktion verkünden. Am Nachmittag soll es dann eine Pressekonferenz geben.

Die 63-jährige Dreyer ist seit Januar 2013 Regierungschefin in Rheinland-Pfalz. Sie steht an der Spitze einer Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP.

Nach Dreyer-Rücktritt soll Alexander Schweitzer ihr Nachfolger werden

Ihr Nachfolger steht laut Spiegel-Informationen bereits fest. Arbeitsminister Alexander Schweitzer soll am 10. Juli im Mainzer Landtag zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden. In der SPD wurde er bereits seit Längerem für Dreyers Nachfolge gehandelt. Aber auch Innenminister Michael Ebling war im Gespräch. Doch Schweitzer habe in weiten Teilen der Partei eine größere Unterstützung erhalten. Dreyer wolle ihrem Nachfolger die Chance geben, sich bis zu den nächsten Landtagswahlen im Frühjahr 2026 bekannt zu machen und als neuer Regierungschef einen Amtsbonus zu erarbeiten, so der Spiegel. Der Wechsel soll noch vor der Sommerpause erfolgen.